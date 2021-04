Ciro Grillo: la testimonianza di Silvia, la ragazza che lo accusa di stupro di gruppo (Di sabato 24 aprile 2021) Su La Stampa di oggi Gianluigi Nuzzi riporta ampi stralci della testimonianza di Silvia, che accusa Ciro Grillo, il figlio di Beppe, insieme a Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria, di stupro di gruppo nei suoi confronti. La testimonianza è agli atti dell’indagine per stupro di gruppo, insieme alle foto e al video della presunta violenza sessuale contestato dalla difesa. E comincia alle 14,45 di mercoledì 17 luglio 2019, quando Silvia, la ragazza italo-svedese, è con Roberta, che si è appena svegliata intontita nel soggiorno della villetta a Cala di Volpe. Le chiede perché piange e Silvia risponde che l’hanno violentata. Poi il flashback del racconto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 24 aprile 2021) Su La Stampa di oggi Gianluigi Nuzzi riporta ampi stralci delladi, che, il figlio di Beppe, insieme a Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria, didinei suoi confronti. Laè agli atti dell’indagine perdi, insieme alle foto e al video della presunta violenza sessuale contestato dalla difesa. E comincia alle 14,45 di mercoledì 17 luglio 2019, quando, laitalo-svedese, è con Roberta, che si è appena svegliata intontita nel soggiorno della villetta a Cala di Volpe. Le chiede perché piange erisponde che l’hanno violentata. Poi il flashback del racconto ...

