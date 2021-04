Cioccolato | vaniglia | a zero calorie | il beauty che tira su il morale e prende per la gola

Leggi su iodonna

(Di sabato 24 aprile 2021) Non è semplice questione di. Anzi, c’è molto di più dietro al perché, tra mille prodotti, siamo attratte da quello più profumato, più goloso, più “gourmand”. E in periodi “down”, ancora di più.gourmand: i prodotti che prendono per laguarda le foto Leggi anche › Laroutine d’autunno: è tendenza cocoon. Con creme, mousse fondenti e saponi profumatigorumand, ...