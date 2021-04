'Ci hai rubato il cucciolo': giovane disabile trascinato al guinzaglio in campagna e massacrato di botte (Di sabato 24 aprile 2021) Due conviventi arrestati a Manfredonia (Foggia). La vittima dell'aggressione, che risale al 19 marzo, è un giovane di 25 ... Leggi su today (Di sabato 24 aprile 2021) Due conviventi arrestati a Manfredonia (Foggia). La vittima dell'aggressione, che risale al 19 marzo, è undi 25 ...

