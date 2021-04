Choc alle porte di Roma | ragazza fa la spesa | si sente male e muore nel parcheggio del supermercato

(Di sabato 24 aprile 2021) Tragediadi, dove una giovane donna di circa 30 anni è morta dopo aver fatto la, neldel. E’ successo in via Casilina, a Labico. Tragedia al: ha un malore enelErano le 19 di ieri sera quando laè uscita dale, tornando verso la sua auto, ha accusato un malore e si è accasciata a terra. Immediatamente diversi clienti, vedendo la scena, si sono avvicinati per prestarle aiuto e hannortato i soccorsi. Sul posto sono giunte in pochi minuti un’ambulanza del 118 e un’automedica, insieme a una volante dei Carabinieri. I sanitari hanno effettuato ogni manovra per provare a salvare la vita ...

