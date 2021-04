Choc alle porte di Roma | bimbo di 2 anni morso al volto da un pastore tedesco

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 24 aprile 2021) Attimi di paura quelli vissuti ieri pomeriggio a Guidonia Montecelio, in via del Pantano. Un bambino di 2, che compirà 3il prossimo luglio, è statoalda undi circa 7vaccinato da poco. Il piccolo si trovava nell’abitazione dove vive con il resto della famiglia quando, per cause in fase di accertamento, è stato aggredito dal cane di grossa taglia dello zio.alda unIl bambino è stato trasporto con urgenza in elisoccorso all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di, ma fortunatamente non è in pericolo di vita ed è sotto osservazione per le ferite e contusioni riportate al ...