Chiara Nasti, lo sfogo sulla relazione con Zaniolo: “Non giudicate, le parole fanno male” (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La love story tra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo non è finita, hanno scelto semplicemente di distaccarsi momentaneamente dai social. Nei giorni scorsi i fan dei due avevano notato che l’influencer napoletana e il calciatore della Roma non si seguivano più sui social e avevano cancellato dai loro profili tutti gli scatti insieme (leggi qui). Chiara Nasti ha così deciso, tra rabbia e delusione, di fare chiarezza: “Non sto passando un bellissimo periodo. Né io né il mio ragazzo abbiamo rilasciato delle diChiarazioni dicendo che non stavamo più insieme. Io vi chiedo di andare cauti con le parole. Sia io che lui siamo arrivati a un punto dove certe cose iniziano a pesare. Ora certe cose non le prendo più con una certa leggerezza, forse ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La love story trae Nicolònon è finita, hanno scelto semplicemente di distaccarsi momentaneamente dai social. Nei giorni scorsi i fan dei due avevano notato che l’influencer napoletana e il calciatore della Roma non si seguivano più sui social e avevano cancellato dai loro profili tutti gli scatti insieme (leggi qui).ha così deciso, tra rabbia e delusione, di fare chiarezza: “Non sto passando un bellissimo periodo. Né io né il mio ragazzo abbiamo rilasciato delle dizioni dicendo che non stavamo più insieme. Io vi chiedo di andare cauti con le. Sia io che lui siamo arrivati a un punto dove certe cose iniziano a pesare. Ora certe cose non le prendo più con una certa leggerezza, forse ...

