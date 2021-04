“Chi vincerà l’Isola dei Famosi?”: Elettra Lamborghini non ha dubbi (Di sabato 24 aprile 2021) ; ecco la risposta dell’opinionista ad un fan su Instagram. La quindicesima edizione de l’Isola dei Famosi è entrata ormai nel vivo. La fame e la stanchezza si fanno sentire sempre di più e le discussioni tra i naufraghi sono all’ordine del giorno. A alimentare il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 24 aprile 2021) ; ecco la risposta dell’opinionista ad un fan su Instagram. La quindicesima edizione dedeiè entrata ormai nel vivo. La fame e la stanchezza si fanno sentire sempre di più e le discussioni tra i naufraghi sono all’ordine del giorno. A alimentare il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

AmiciUfficiale : La prima partita è ufficialmente aperta e la squadra Zerbi-Celentano punta il dito contro il team Arisa-Cuccarini!… - AmiciUfficiale : Terza partita on stage: squadra Zerbi-Celentano VS squadra Pettinelli-Peparini! Chi vincerà? #Amici20 - oktennis : La finale a Barcellona sarà tra il numero 1 e il numero 2 del tabellone: Nadal ?? Tsitsipas. Chi vincerà?… - SilviaPrato1 : RT @CeferinAleksan1: Non so chi vincerà la Champions. Però la premiazione sarà in francese e poi mi unirò ai tifosi per i festeggiamenti ag… - fadebellis : RT @CeferinAleksan1: Non so chi vincerà la Champions. Però la premiazione sarà in francese e poi mi unirò ai tifosi per i festeggiamenti ag… -