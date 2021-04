Chi è Barbara Exignotis | la moglie di Nino Frassica | un passato nei film per adulti

Leggi su urbanpost

(Di sabato 24 aprile 2021), 45 anni, è ladi. L’attore e comico, noto per fiction come “Don Matteo”, dopo la fine del matrimonio con la prima, Daniela Conti, si è risposato. Tra i due ci sono ben 25 anni di differenza: dopo una convivenza lunga una decina di anni, la coppia ha deciso di convolare a nozze nel 2018. La cerimonia con rito civile si è svolta in Sicilia, terra natia di, alla presenza di pochi intimi: amici e parenti. leggi anche l’articolo —> Chi è il fidanzato di Annalisa Scarrone: archiviata la storia con Davide Simonetta Classe 1975,è nota anche come “Blondie” nel mondo deia luci rosse. O meglio, lo era, dal momento che i suoi ...