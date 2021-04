Chelsea, Tuchel: «Kovacic? Lo staff medico mi ucciderà» (Di sabato 24 aprile 2021) Thomas Tuchel parla delle condizioni di Kovacic in vista delle semifinali di Champions League contro il Real Madrid. Le sue parole Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha parlato delle condizioni di Kovacic. Le sue parole. «Non ci sono novità: non ci sarà, ma il resto della squadra è a disposizione .Sperare che rientri nella partita contro il Fulham, in mezzo alle sfide contro il Real Madrid, ma non abbiamo certezze. I fisioterapisti e lo staff mi uccideranno, ma penso che sia possibile, è un obiettivo realistico». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 aprile 2021) Thomasparla delle condizioni diin vista delle semifinali di Champions League contro il Real Madrid. Le sue parole Thomas, tecnico del, ha parlato delle condizioni di. Le sue parole. «Non ci sono novità: non ci sarà, ma il resto della squadra è a disposizione .Sperare che rientri nella partita contro il Fulham, in mezzo alle sfide contro il Real Madrid, ma non abbiamo certezze. I fisioterapisti e lomi uccideranno, ma penso che sia possibile, è un obiettivo realistico». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Tuchel Chelsea, Jorginho attacca Lampard: 'Non può allenare a certi livelli!' Commenta per primo Il Chelsea sotto la guida di Thomas Tuchel ha ricominciato a volare, e Jorginho si toglie qualche sassolino dalla scarpa parlando dell'ex tecnico dei Blues , Frank Lampard . 'Sarò molto onesto su di lui: ...

Probabili formazioni Real Madrid - Chelsea: andata semifinali Champions League 2020/2021 CHELSEA - James, Jorginho, Kantè e Chilwell la probabile linea a quattro. Mount e Ziyech alle spalle di Werner. Out Kovacic per Tuchel. Le probabili formazioni Real Madrid (4 - 3 - 3): Courtois; ...

