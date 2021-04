Chelsea, Jorginho a muso duro contro Lampard: “Ha allenato i Blues solo per un motivo” (Di sabato 24 aprile 2021) Jorginho non lascia spazio ad interpretazioni.VIDEO Cassano contro il Chelsea: “I Blues in Superlega? No grazie. Vi spiego il motivo”L'ex playmaker del Napoli non le ha mandate a dire al proprio ex coach, Frank Lampard. Ai microfoni di ESPN Brasil, Jorginho è tornato a parlare della prima parte di stagione del Chelsea, allora guidato dall'ex numero 8 e bandiera storica dei Blues. "Sarò molto sincero. Credo che, dato il suo status di leggenda nel club, abbia saltato alcuni scalini necessari per imparare prima di trasferirsi in un top club. È arrivato in una squadra dove era considerato una leggenda, senza esperienza. Credo sia arrivato troppo presto, ha saltato alcuni passaggi e non era pronto per allenare a quel livello”.caption ... Leggi su mediagol (Di sabato 24 aprile 2021)non lascia spazio ad interpretazioni.VIDEO Cassanoil: “Iin Superlega? No grazie. Vi spiego il”L'ex playmaker del Napoli non le ha mandate a dire al proprio ex coach, Frank. Ai microfoni di ESPN Brasil,è tornato a parlare della prima parte di stagione del, allora guidato dall'ex numero 8 e bandiera storica dei. "Sarò molto sincero. Credo che, dato il suo status di leggenda nel club, abbia saltato alcuni scalini necessari per imparare prima di trasferirsi in un top club. È arrivato in una squadra dove era considerato una leggenda, senza esperienza. Credo sia arrivato troppo presto, ha saltato alcuni passaggi e non era pronto per allenare a quel livello”.caption ...

Advertising

Mediagol : Chelsea, Jorginho a muso duro contro Lampard: 'Ha allenato i Blues solo per un motivo' - Bielleton : @calcioinglese Jorginho la panchina del Chelsea la merita abbondantemente invece ?? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CHELSEA - Jorginho: 'Lampard? Non era pronto ad allenare a quel livello' - susydigennaro : RT @napolimagazine: CHELSEA - Jorginho: 'Lampard? Non era pronto ad allenare a quel livello' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CHELSEA - Jorginho: 'Lampard? Non era pronto ad allenare a quel livello' -