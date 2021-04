Cgia di Mestre | meno del 50 per cento dei sostegni erogati alle aziende

Advertising

Secondo i calcoli della Confederazione degli artigiani di, dei 64,7 miliardi di euro di aiuti diretti messi a disposizione dai governi Conte e Draghi alle attività economiche per fronteggiare l'emergenza Covid, poco meno del 50 per cento non è ancora ...Tuttavia, dei 64,7 miliardi di euro di aiuti diretti messi a disposizione dai governi Conte e Draghi alle attività economiche per fronteggiare l'emergenza Covid, l'Ufficio studi dellastima che ...Solo 22,8 miliardi sono le risorse erogate a fondo perduto (35,2%); se rapportati ai circa 350 mld di contrazione del fatturato registrata dalle aziende italiane nel 2020, secondo la Cgia questi 64,7 ...Il report della Cgia di Mestre sui sostegni anti-Covid: meno della metà degli aiuti sono stati erogati alle aziende.