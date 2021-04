Centri commerciali chiusi nei fine settimana | il Governo cambia idea

(Di sabato 24 aprile 2021) Il decreto riaperture lascia inei weekend: ira delle associazioni di categoria, che chiedono un incontro al Premier Draghi. Non accennano a diminuire le polemiche sul Decreto Riaperture, che a partire da lunedì 26 inizierà ad allentare le restrizioni nelle Regioni italiane inserite in zona gialla. Dopo le accuse delle Regioni – L'articolo proviene da Leggilo.org.

matteosalvinimi : Cancellata con un vero e proprio blitz la riapertura dei centri commerciali nei weekend a partire dal 15 maggio: en… - Agenzia_Ansa : Saltano le riaperture dei centri commerciali nei fine settimana a partire dal 15 maggio. Lo prevede il testo finale… - LegaSalvini : ??MATTEO SALVINI ACCUSA: 'I CENTRI COMMERCIALI RESTANO CHIUSI? DECRETO CAMBIATO CON UN BLITZ” - gobbo_sicano : RT @Chribuzz1: Dunque: ?? niente centri commerciali ?? niente consumo al banco ?? niente consumo al chiuso ?? cena all’aperto con indigest… - ciaomarina : RT @manginobrioches: Però sta cosa di associare la libertà ai centri commerciali fa davvero venire i brividi, fa. Lo dovremmo un poco ripe… -

Il coprifuoco ma non solo: scontro nel governo sui. Nel nuovo decreto è infatti saltata la riapertura nei weekend , niente shopping almeno fino al 15 maggio. Categorie sul piede di guerra, come riporta Rai News: "Alla luce di ...AttivitI negozi sono aperti, mentre isono operativi dal luned al venerd , chiusi nel fine settimana. Restano aperti parrucchieri, barbieri,estetici e tolette ...