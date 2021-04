Cazotte | spirito picaresco e ambivalenza della tentazione

Leggi su ilmanifesto

La disputa fra classicisti e romantici venne ufficiosamente anticipata nell'ultimo scorcio del Settecento dalla querelle des anciens et des modernes che al presente era più o meno un test sull'Illuminismo e, al passato, sulla persistenza dell'Antico Regime, vale a dire il Medioevo numinoso e fantastico di cui proprio i romantici si sarebbero riappropriati. Illuminista suo malgrado e invece romantico in pectore, poi molto apprezzato in piena Restaurazione da Gérard de Nerval e Charles Nodier, fu lo scrittore poligrafo Jacques…