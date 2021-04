Castrovilli | la Juventus offre Mckennie?

(Di sabato 24 aprile 2021) Uno dei pezzi pregiati della Fiorentina, Gaetano, è destinato a diventare oggetto del desiderio di tante big a partire dalla prossima finestra di calciomercato. Tra questi ci sarebbe la, disposta a metter sul piatto, appena riscattato dallo Schalke, più denaro contante per avere il centrocampista viola.: lalavora allo scambio? Ebbene si, la, dopo Federico Chiesa, ha individuato in casa viola un altro talento da inserire nelle proprio organoco. Sebbene non abbia fin qui disputato una stagione di altissimo livello,è comunque considerato un prospetto di sicuro valore e già pronto per il grande salto. Ovviamente i Campioni d’Italia lo hanno capito e , per strapparlo ...

Calciomercatonuovamente nel mirino dei bianconeri: la proposta alla Fiorentina Volata finale in campionato per laper difendere il piazzamento Champions. Dopo la vittoria in rimonta ...Paratici, nel caso restasse alla, sta valutando l'idea di portarealla. Sacrificherebbe Mckennie per prendere il dieci viola. Gaetanosarà un nome caldissimo per la prossima sessione di mercato. Secondo quanto racconta il Corriere ...Calciomercato Juventus, Castrovilli nuovamente nel mirino dei bianconeri: la proposta alla Fiorentina Volata finale in campionato per la Juventus per difendere il piazzamento Champions. Dopo la vittor ...Consigli Fantacalcio per la 33 giornata di Serie A. I suggerimenti su chi schierare e chi far rimanere il panchina. Chi scende in campo e gli infortunati.