Caso Palamara | Cassese si schiera | «Sì alla Commissione sull’uso politico della giustizia»

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 24 aprile 2021) «Conclusione: è consigliabile avviare un’inchiesta parlamentare sul rapporto tra politica e». Chi l’ha scritto? In un ideale gioco a quiz,richiesta di rispondere uno tra Sallusti e Sansonetti, nessun concorrente sospetterebbe la classica domanda-tranello. E men che mai gli verrebbe in mente di evitarla introducendo nello spettro delle opzioni la risposta esatta: Sabino. Sì, avete letto bene. L’ha scritto proprio lui, il presidente emeritoCorte Costituzionale. E non sul Giornale o sul Riformista, che lad’inchiestala invocano un giorno sì e l’altro pure, bensì sul compassatissimo CorriereSera.: «Iniziativa ...