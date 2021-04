Caso Luminosa, la risposta del sindaco Mastella all’avvocato Perifano (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – In riferimento alla nota dell’avvocato Luigi Diego Perifano, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha rilasciato sempre sul Caso Luminosa la seguente dichiarazione: “Se Luminosa non avesse avuto il via libera con quel primo atto del 2002 del Comitato Direttivo dell’Asi non si sarebbe rincorso per anni una procedura divenuta man mano più complicata. Evocare la storia di Luminosa non significa compiere azione di mancanza di stile contro qualcuno che non c’è più ma rispettare la giustizia e il divenire di una realtà mistificata diventata, ad arbitrio, velenoso movente elettorale. Si è atteso anni anziché stoppare sul nascere la proposta Luminosa. E’ evidente, ormai, che nella inerzia politica era diventata un ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – In riferimento alla nota dell’avvocato Luigi Diego, ildi Benevento, Clemente, ha rilasciato sempre sulla seguente dichiarazione: “Senon avesse avuto il via libera con quel primo atto del 2002 del Comitato Direttivo dell’Asi non si sarebbe rincorso per anni una procedura divenuta man mano più complicata. Evocare la storia dinon significa compiere azione di mancanza di stile contro qualcuno che non c’è più ma rispettare la giustizia e il divenire di una realtà mistificata diventata, ad arbitrio, velenoso movente elettorale. Si è atteso anni anziché stoppare sul nascere la proposta. E’ evidente, ormai, che nella inerzia politica era diventata un ...

