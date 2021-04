Caserta, da lunedì riapre il Parco Reale e il Giardino Inglese: dal 1 maggio gli Appartamenti Reali (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Dal 26 aprile tornano accessibili il Parco Reale e il Giardino Inglese. Da sabato 1 maggio anche gli Appartamenti Reali. Martedì 27 aprile il Complesso vanvitelliano resterà aperto eccezionalmente anche nel giorno ordinariamente di chiusura settimanale. L’istituto del Ministero della Cultura, con il passaggio del territorio della Regione Campania in zona gialla, riapre ai visitatori. Il Parco Reale e il Giardino Inglese saranno accessibili dal 26 aprile dalle 8.30. Parco Reale ultimo ingresso 18.00/chiusura 19.00; Giardino Inglese ultimo ingresso 17.00/ chiusura ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Dal 26 aprile tornano accessibili ile il. Da sabato 1anche gli. Martedì 27 aprile il Complesso vanvitelliano resterà aperto eccezionalmente anche nel giorno ordinariamente di chiusura settimanale. L’istituto del Ministero della Cultura, con il passaggio del territorio della Regione Campania in zona gialla,ai visitatori. Ile ilsaranno accessibili dal 26 aprile dalle 8.30.ultimo ingresso 18.00/chiusura 19.00;ultimo ingresso 17.00/ chiusura ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Caserta, da lunedì riapre il Parco Reale e il Giardino Inglese: dal 1 maggio gli Appartamenti Reali **… - ildenaro_it : Con la Campania in #zonagialla, #musei e #parchi #archeologici insieme alla @DRMuseiCampania, presentano un… - casertaweb : Coronavirus in Campania: sale l’indice di contagio come ogni lunedì ma aumentano anche i ricoveri - occhio_notizie : Sono 155 i nuovi casi positivi al #Covid 19 in provincia di #Caserta. Il #bollettino dell'Asl oggi, lunedì 19 aprile - werchaze : @melljno cioè io sono di Caserta e lunedì torno -

Ultime Notizie dalla rete : Caserta lunedì Ha bisogno della vittoria contro Cutrofiano la Sigel che chiude gli incontri in casa della Pool Fondamentalmente, il punto raccolto al tie - break lunedì al PalaCesari contro un rispettabile ... Caruso 6, Demichelis 2, Gillis 15, Parini 4, Mazzon 15, Pistolesi 20, Vaccaro (L), Soleti 4, Caserta 2,...

Teatro Romano, tutto pronto per la riapertura di lunedì ... grazie al Presidente Antonio Di Maria, si è provveduto al taglio dell'erba, lunedì poi, in ...di supporto per le schede descrittive dei reperti curate in collaborazione con la Soprintendenza di Caserta ...

Campania in zona gialla da lunedì, c'è una speranza. La decisione ufficiale tra poche ore CasertaNews Fondamentalmente, il punto raccolto al tie - breakal PalaCesari contro un rispettabile ... Caruso 6, Demichelis 2, Gillis 15, Parini 4, Mazzon 15, Pistolesi 20, Vaccaro (L), Soleti 4,2,...... grazie al Presidente Antonio Di Maria, si è provveduto al taglio dell'erba,poi, in ...di supporto per le schede descrittive dei reperti curate in collaborazione con la Soprintendenza di...