Caserta, altra vittima della terza ondata: muore giovane direttore dell’Hotel Europa (Di sabato 24 aprile 2021) Stroncato dal Covid in pochi giorni. La terza ondata miete un’altra vittima. Si tratta di Francesco Lanzante, direttore dell’Hotel Europa di via Roma a Caserta. Aeva 49 anni. Lutto nel mondo dei commercianti campani. Covid, muore a 49 anni Francesco Lanzante Lanzante si sarebbe contagiato ad aprile. Il coronavirus avrebbe fiaccato il suo fisico in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 24 aprile 2021) Stroncato dal Covid in pochi giorni. Lamiete un’. Si tratta di Francesco Lanzante,di via Roma a. Aeva 49 anni. Lutto nel mondo dei commercianti campani. Covid,a 49 anni Francesco Lanzante Lanzante si sarebbe contagiato ad aprile. Il coronavirus avrebbe fiaccato il suo fisico in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

