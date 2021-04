Casal di Principe | riqualificato lo stadio comunale | 1 milione di euro dall’ Ics

Leggi su anteprima24

(Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutidi(Ce) – Lodiditorna a vivere dopo un annoavvio dei lavori di riqualificazione. Il finanziamento di undida parte dell’Istituto per il Credito Sportivo, attraverso la concessione di un mutuo al Comune a tasso zero, ha reso possibile il rifacimento del manto in erba sintetica di ultima generazione, l’ammodernamento della pista di atletica leggera e degli spogliatoi e una nuova recinzione. Una ristrutturazione a tempo di record, considerata la complessa situazione sanitaria, che consentirà agli appassionatiesi di poter riabbracciare lo storico impianto sportivo dedicato alla memoria di Angelo “Peppino” Scalzone, ...