Captain America 4: il film è già in lavorazione (Di sabato 24 aprile 2021) Chiusa una porta si apre un portone. Una filosofia che i Marvel Studios ormai portano avanti da anni. Dopo l'emozionante finale di stagione di The Falcon and The Winter Soldier sembra essere già in lavorazione un Captain America 4 con protagonista Sam Wilson. L' indiscrezione, circolata sul web grazie a degli insider e resa ufficiale dall' Hollywood Reporter, arriva a poche ore dal finale di stagione della serie che ha definitivamente sancito il destino di Bucky Barnes e Sam Wilson. La Marvel continua a mantenere il massimo riserbo sul progetto non confermando ma neanche smentendo le voci. A quanto pare il film sarà scritto da Malcolm Spellman, sceneggiatore di TFATWS. Per la scrittura Spellman si è affidato alla collaborazione di un gruppo di autori composto per lo più da persone di colore.

