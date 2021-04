Candidato sindaco Fico o Manfredi? Così il M5S risponde a De Luca: parla il senatore Presutto (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 6 minutiNapoli – senatore Vincenzo Presutto, ha dato un’occhiata ai giornali di questa mattina? “Vediamo un pò”. Repubblica: “Big Bang dei 5 Stelle”. “Siamo vivi e vegeti”. Lei è in regola con i pagamenti alla Casaleggio per Rousseau? “In regola con nemmeno un ritardo. I patti vanno rispettati”. Allora dà ragione a Casaleggio nel braccio di ferro con Grillo e Conte? “No. Da aprile mi attengo alla direttiva di Crimi: non do più le 300 euro mensili a Casaleggio, ma il contributo al conto corrente del Movimento”. Domani titola Così. “Senza Conte, senza Grillo, senza Casaleggio, senza stelle: del M5S non rimane più nulla”. “Siamo in perfetta forma. Stiamo solo in una fase di trasformazione. Siamo come quegli adolescenti che diventano adulti”. Il terremoto che vi sta investendo è un segno di salute, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 6 minutiNapoli –Vincenzo, ha dato un’occhiata ai giornali di questa mattina? “Vediamo un pò”. Repubblica: “Big Bang dei 5 Stelle”. “Siamo vivi e vegeti”. Lei è in regola con i pagamenti alla Casaleggio per Rousseau? “In regola con nemmeno un ritardo. I patti vanno rispettati”. Allora dà ragione a Casaleggio nel braccio di ferro con Grillo e Conte? “No. Da aprile mi attengo alla direttiva di Crimi: non do più le 300 euro mensili a Casaleggio, ma il contributo al conto corrente del Movimento”. Domani titola. “Senza Conte, senza Grillo, senza Casaleggio, senza stelle: del M5S non rimane più nulla”. “Siamo in perfetta forma. Stiamo solo in una fase di trasformazione. Siamo come quegli adolescenti che diventano adulti”. Il terremoto che vi sta investendo è un segno di salute, ...

