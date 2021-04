Can Yaman: il promo della sua nuova soap (Di sabato 24 aprile 2021) “Daydreamer – Le Ali del Sogno” con Can Yaman e Demet Ozdemir, che ci fa compagnia dal giugno 2020, è quasi agli sgoccioli: finirà a maggio. Canale 5 ha iniziato a mandare in onda il promo di una nuova pubblicizzatissima soap con l’attore (che tra l’altro ieri, 23 aprile, è tornato su Instagram): ecco di cosa si tratta. Can Yaman: in arrivo “Bay Yanlis” Presto vedremo su Canale 5 e nello stesso momento su Mediaset Play Infinity “Bay Yanlis” (“Signor Sbagliato”), che come sanno le fan di Can Yaman, è la seconda soap che lo vede in coppia con Ozge Gurel. Nella versione italiana avrà come titolo “Mr Wrong – Lezioni d’amore”. Gli episodi saranno quattordici e andranno in onda il venerdì sera. Ognuno durerà circa due ore. Can e Ozge interpreteranno ovviamente i ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 24 aprile 2021) “Daydreamer – Le Ali del Sogno” con Cane Demet Ozdemir, che ci fa compagnia dal giugno 2020, è quasi agli sgoccioli: finirà a maggio. Canale 5 ha iniziato a mandare in onda ildi unapubblicizzatissimacon l’attore (che tra l’altro ieri, 23 aprile, è tornato su Instagram): ecco di cosa si tratta. Can: in arrivo “Bay Yanlis” Presto vedremo su Canale 5 e nello stesso momento su Mediaset Play Infinity “Bay Yanlis” (“Signor Sbagliato”), che come sanno le fan di Can, è la secondache lo vede in coppia con Ozge Gurel. Nella versione italiana avrà come titolo “Mr Wrong – Lezioni d’amore”. Gli episodi saranno quattordici e andranno in onda il venerdì sera. Ognuno durerà circa due ore. Can e Ozge interpreteranno ovviamente i ...

