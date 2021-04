Campania zona gialla | la protesta del caffè | «Follia il divieto di consumare al bancone»

Advertising

stebellentani : La Campania ha due delle 11 province italiane con numeri da zona rossa, è da tempo tra le peggiori nel rapporto tra… - LiberoCittadArm : Campania zona gialla dal 26 aprile le indicazioni per Scuola, spostamenti, attività commerciali e sport.… - trash_guyy : La Campania torna in zona gialla da lunedì finalmente voglio uscire voglio andare a fanculo - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Campania zona gialla da lunedì 26 aprile, riaprono anche i musei: è la Primavera dell'arte - mattinodinapoli : Campania zona gialla da lunedì 26 aprile, riaprono anche i musei: è la Primavera dell'arte -

Ultime Notizie dalla rete : Campania zona

IL LOCKDOWNgialla, via libera con 90 mila positivi ma ci sono un... IL LOCKDOWNingialla, cosa 'non' bisogna fare da... L'approvvigionamento di dosi vaccinali continua ...IL LOCKDOWNgialla, via libera con 90 mila positivi ma ci sono un...È il 26 aprile prossimo la data in cui la Regione Campania passerà in zona gialla, eppure i cittadini avellinesi hanno invaso le strade, Corso Vittorio Emanuele in particolare. Complice la bella ...Con il nuovo decreto riaperture, dal 26 aprile verrà reintrodotta la zona gialla. Da lunedì, così, anche la Campania si tingerà di giallo e a Napoli, i bar e i ...