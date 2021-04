Campania | il bollettino Covid | 2 012 positivi | tasso al 9 | 2%

(Di sabato 24 aprile 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso ilodierno relativo a, guariti e deceduti per coronavirus. Questo ildi oggi:del giorno: 2.012 (*) di cui Asintomatici: 1.359 (*) Sintomatici: 653 (*) *, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 21.651 Tamponi antigenici del giorno: 7.803 Deceduti: 45 (**) Totale deceduti: 6.189 Guariti: 2.131 Totale guariti: 283.223 ** 28 deceduti nelle ultime 48 ore, 17 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 140 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (***) Posti letto di degenza occupati: 1.499 *** Posti letto ...

... 2.012 in, 1.266 in Piemonte , 1.255 in Puglia e 1.095 in Sicilia . Tutte le altre regioni registrano meno di mille casi. Ecco ildell'emergenza Coronavirus dellaaggiornato a sabato 24 aprile 2021. Prosegue il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, che ha diramato i dati ... Sono 2.012 i nuovi contagi di coronavirus in Campania secondo i dati del bollettino di oggi, 24 aprile. Si registrano altri 45 morti.