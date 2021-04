California | scatta l’obbligo di vaccino all’Università

Leggi su lopinionista

(Di sabato 24 aprile 2021) A partire da agosto le università pubblichene renderanno obbligatorio ilanti-covid per gli studenti, il corpo docente e tutti gli altri dipendenti SACRAMENTO ? Gli atenei statunitensi, come quelli di tutti i Paesi del mondo, sperano di tornare alla normale vita universitaria nel minor tempo possibile. Due tra i principali atenei dello Stato, laState University e la University of, prevedono di riprendere i corsi in presenza già da fine agosto 2021. Ma per ripopolare i campus, hanno previsto un piano anti-covid che sta facendo discutere e che metterà più di 800 mila studenti di fronte a una scelta: se vogliono frequentare l’università, dovranno sottoporsi alcontro il coronavirus.scatterà a partire dal prossimo semestre, e ...