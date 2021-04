Calciomercato Juve, sconto per Morata | Nuovo bomber per Simeone dalla Serie A (Di sabato 24 aprile 2021) Il Calciomercato può generare un giro interessante di attaccanti con protagonista la Juventus: vicino il riscatto di Morata, con un bomber della Serie A destinato all’Atletico Il Calciomercato entra nel… L'articolo Calciomercato Juve, sconto per Morata Nuovo bomber per Simeone dalla Serie A è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 24 aprile 2021) Ilpuò generare un giro interessante di attaccanti con protagonista lantus: vicino il riscatto di, con undellaA destinato all’Atletico Ilentra nel… L'articoloperperA è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

sportli26181512 : Kean: 'Juve nel cuore, ma andare via mi è dispiaciuto. Tornare l'anno prossimo? Vediamo...': Moise Kean, attaccante… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Kean: '#Juve nel cuore, ma andare via mi è dispiaciuto. Tornare l'anno prossimo? Vediamo...' - cmdotcom : #Kean: '#Juve nel cuore, ma andare via mi è dispiaciuto. Tornare l'anno prossimo? Vediamo...'… - Ftbnews24 : #FiorentinaJuve #Juve @TuttoJuve24 #SerieA #CristianoRonaldo #Juventus #finoallafine #Cristiano… -