Calcio | Virtus Verona | ' cura e rispetto dell' altro sono parte del nostro Dna'

Advertising

repubblica : Ragazza accusa di stupro cinque calciatori della Virtus Verona. I tifosi: 'Siamo scioccati, sospendeteli' - libellula58 : RT @repubblica: Ragazza accusa di stupro cinque calciatori della Virtus Verona. I tifosi: 'Siamo scioccati, sospendeteli' - isamiccoli52 : RT @repubblica: Ragazza accusa di stupro cinque calciatori della Virtus Verona. I tifosi: 'Siamo scioccati, sospendeteli' - cvmbertrash : RT @repubblica: Ragazza accusa di stupro cinque calciatori della Virtus Verona. I tifosi: 'Siamo scioccati, sospendeteli' - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Ragazza accusa di stupro cinque calciatori della Virtus Verona. I tifosi: 'Siamo scioccati, sospendeteli' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Virtus

Metro

Così laVerona in una nota in merito alla vicenda che vede coinvolti 5 suoi giocatori, rinviati a giudizio per presunta violenza sessuale nei confronti di una ragazza. "Al fine di non ...La nostra società "vanta una storia centenaria fatta dima soprattutto di solidarietà, impegno sociale e massimo rispetto nei confronti di tutti. Da ... Negli ultimi quarant'anni laVerona, ...VERONA - Accusati di aver fatto ubriacare una ragazza e di aver abusato a turno di lei: il gruppo Virtus Verona Rude Firm 1921, tifoseria organizzata della squadra di serie C, ...Condividi questo articolo:Verona, 24 apr. – (Adnkronos) – “In merito a quanto riportato dagli organi di stampa in queste ore, la Società Virtus Verona intende volontariamente limitarsi a sottolineare ...