Calcio: Premier; Klopp, il Liverpool non merita la Champions (Di sabato 24 aprile 2021) "Se giochiamo così e non uccidiamo gare come questa, perché dovremmo giocare in Champions League? E' un traguardo che vogliamo raggiungere ma con risultati come questo non ce la meritiamo". Così l'... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 24 aprile 2021) "Se giochiamo così e non uccidiamo gare come questa, perché dovremmo giocare inLeague? E' un traguardo che vogliamo raggiungere ma con risultati come questo non ce la meritiamo". Così l'...

Advertising

SkySport : ?? SUPERLEGA ?? Superlega, i giocatori del Liverpool su Twitter: 'Non ci piace e non vogliamo che succeda' #SkySport… - giornaleradiofm : Calcio: Premier; Klopp, il Liverpool non merita la Champions: (ANSA) - ROMA, 24 APR - 'Se giochiamo così e non ucci… - TuttoMercatoWeb : I Pozzo possono far resta: il Watford batte il Milwall e torna in Premier League un anno dopo - sportface2016 : #PremierLeague, dopo il #Norwich anche il #Watford festeggia il ritorno nel massimo campionato inglese - DelCesidio : @RATrimarchi @danielelozzi La premier League ha distribuito talenti .il calcio perde fascino nei paesi dove non c è… -