Calcio, Marco Guida unico arbitro italiano alle Olimpiadi. Sarà uno dei venti addetti al VAR

Con l'Italia che non prenderà parte ai tornei olimpici di Calcio né con gli uomini né con le donne, a rappresentare il Bel Paese Sarà l'arbitro della sezione di Torre Annunziata Marco Guida, internazionale dal gennaio 2014 e con oltre 160 gare dirette in Serie A in carriera. Il suo nome è stato inserito nell'elenco dei 99 ufficiali di gara, nominati dal Comitato Arbitri della FIFA, per dirigere gli incontri delle Olimpiadi: si tratta di 25 arbitri, 50 assistenti, 20 ufficiali video e 4 arbitri di supporto, provenienti da 51 Paesi, chiamati a dirigere i match dei tornei maschile e femminile dei Giochi. Marco Guida è l'unico italiano a comparire nell'elenco, e Sarà uno dei venti addetti al VAR.

