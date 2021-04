Calcio: Avellino, presentato il progetto per il nuovo stadio Partenio (Di sabato 24 aprile 2021) Avellino, 24 apr. - (Adnkronos) - L'Avellino ha presentato oggi il progetto per il nuovo stadio Partenio-Lombardi. I lavori, che cominceranno a breve, si concluderanno nel 2024. Costerà 60 milioni di euro e avrà 21.500 posti al coperto. L'architetto è Gino Zavanella, lo stesso che ha progettato l'Allianz Stadium di Torino della Juventus. Le fondamenta del vecchio stadio verranno conservate e verrà creato un museo all'interno della struttura. L'obiettivo dunque è quello di realizzare un impianto all'avanguardia, che possa accogliere tifosi e visitatori ogni giorno. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021), 24 apr. - (Adnkronos) - L'haoggi ilper il-Lombardi. I lavori, che cominceranno a breve, si concluderanno nel 2024. Costerà 60 milioni di euro e avrà 21.500 posti al coperto. L'architetto è Gino Zavanella, lo stesso che ha progettato l'Allianz Stadium di Torino della Juventus. Le fondamenta del vecchioverranno conservate e verrà creato un museo all'interno della struttura. L'obiettivo dunque è quello di realizzare un impianto all'avanguardia, che possa accogliere tifosi e visitatori ogni giorno.

