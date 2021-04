Calcio: Atalanta; Gasperini, l'obiettivo è il secondo posto (Di sabato 24 aprile 2021) "Ci prefiggiamo il secondo posto, un traguardo raggiungibile: se da qui alla fine non sbagliamo, è matematico". Alla vigilia del match col Bologna, Gian Piero Gasperini fissa l'obiettivo per la sua ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 24 aprile 2021) "Ci prefiggiamo il, un traguardo raggiungibile: se da qui alla fine non sbagliamo, è matematico". Alla vigilia del match col Bologna, Gian Pierofissa l'per la sua ...

Advertising

EnricoLetta : L’idea di una #SuperLega per i più ricchi club europei di ??? Sbagliata e decisamente intempestiva. In Europa il mo… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Abbiamo lavorato bene in settimana, analizzando il calcio e le caratteristiche dell'… - Eurosport_IT : La #Superlega ha ripercussioni anche nello scenario italiano: i club chiedono l'esclusione di Inter, Milan e Juvent… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'L'obiettivo è il secondo posto' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'L'obiettivo è il secondo posto' -