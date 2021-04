Calabria: “Rinnovo Ibra fondamentale, può darci ancora tanto. Calendario duro? Non ci sono partite scontate” (Di sabato 24 aprile 2021) Davide Calabria è stato intervistato da Milan TV e ha parlato del momento dei rossoneri in vista della sfida con la Lazio. Queste le parole del terzino rossonero. Sul recupero: “Ho lavorato molto, ho fatto un mese intenso per cercare di rientrare il prima possibile. La parte più importante della stagione è adesso, volevo rientrare nelle migliori condizioni possibili. sono contento del lavoro che ho fatto. Mi sono sentito abbastanza bene, mi manca un po’ di brillantezza nella lunga distanza ma penso sia normale dopo un infortunio e un intervento chirurgico”. Sul Rinnovo di Ibra: “Il Milan sta cercando di tornare in alto, Ibra ha aiutato molto noi ragazzi, continuare ad averlo in squadra penso sia fondamentale. Riesce a trasmetterci il senso di sacrifico e del lavoro. I ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 aprile 2021) Davideè stato intervistato da Milan TV e ha parlato del momento dei rossoneri in vista della sfida con la Lazio. Queste le parole del terzino rossonero. Sul recupero: “Ho lavorato molto, ho fatto un mese intenso per cercare di rientrare il prima possibile. La parte più importante della stagione è adesso, volevo rientrare nelle migliori condizioni possibili.contento del lavoro che ho fatto. Misentito abbastanza bene, mi manca un po’ di brillantezza nella lunga distanza ma penso sia normale dopo un infortunio e un intervento chirurgico”. Suldi: “Il Milan sta cercando di tornare in alto,ha aiutato molto noi ragazzi, continuare ad averlo in squadra penso sia. Riesce a trasmetterci il senso di sacrifico e del lavoro. I ...

Advertising

teo_acm : RT @MilanNewsit: Calabria a MTV: 'Non credo nel calendario duro, puntiamo a vincerle tutte. Rinnovo di Ibra un segnale importante' https://… - MilanLiveIT : #Milan, la lunga intervista di Davide #Calabria ??????? #SempreMilan - sportli26181512 : Milan, Calabria: 'Ibra fondamentale, il rinnovo è un segnale forte. Calendario duro? Non ci credo': Davide Calabria… - milansette : Calabria a MTV: 'Non credo nel calendario duro, puntiamo a vincerle tutte. Rinnovo di Ibra un segnale importante' - MilanPress_it : Calabria sulle prossime partite, il rinnovo di Ibra e non solo ???? -