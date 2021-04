Caitlyn Jenner si è candidata a governatrice della California

(Di sabato 24 aprile 2021), ex atleta statunitense e personaggio televisivo diventato famoso per la sua partecipazione al reality Keeping Up with the Kardashians, si èalla carica di, che si era dichiarata donna transgender in un’intervista del 2015, è

NEW YORK - La riconferma di Gavin Newsom alla guida della California dovrà passare da una sfidante inattesa:. Star dei reality tv con Kim Kardashian, oro nel decathlon alle Olimpiadi di Montreal '76, icona americana dei transgender, a 71 anniha annunciato la sua candidatura tra i ...è un campione olimpico, una star del piccolo schermo con la popolarissima serie 'Keeping up with the Kardashian' e anche attivista per i diritti dei transgender. E ora punta a un nuovo ...Caitlyn Jenner, ex atleta statunitense e personaggio televisivo diventato famoso per la sua partecipazione al reality Keeping Up with the Kardashians, si ...Caitlyn Jenner punta a diventare governatrice della California. Jenner ha presentato la documentazione per candidarsi a sostituire Gavin Newsom, l'attuale governatore che rischia di essere ...