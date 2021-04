Caitlyn Jenner si candida a governatrice della California

(Di sabato 24 aprile 2021) Caitlyn Jenner si è ufficialmente candidata alla carica di governatrice della California. L’ex olimpionica (oro olimpico nel decathlon nel ’76), 71 anni, repubblicana, sfida l’attuale governatore democratico Gavin Newsom, in quella che si definisce una recall election. Un ritorno alle urne in via straordinaria, al momento non confermato, che viene richiesto dai cittadini, attraverso una petizione, per porre fine in anticipo al mandato dell’attuale governatore. La scadenza naturale è quella dell’8 novembre 2022.

Ex campione di decathlon e padre di due sorelle di Kim Kardashian, è una vecchia amica di Donald ...NEW YORK - La riconferma di Gavin Newsom alla guida della California dovrà passare da una sfidante inattesa:. Star dei reality tv con Kim Kardashian, oro nel decathlon alle Olimpiadi di Montreal '76, icona americana dei transgender, a 71 anniha annunciato la sua candidatura tra i ...Caitlyn Jenner, ex atleta statunitense e personaggio televisivo diventato famoso per la sua partecipazione al reality Keeping Up with the Kardashians, si ...Ex campione di decathlon e padre di due sorelle di Kim Kardashian, è una vecchia amica di Donald TrumpView on euronews ...