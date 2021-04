Caitlyn Jenner annuncia la candidatura come prossimo governatore della California

(Di sabato 24 aprile 2021) Erano i primissimi giorni di Aprile quando faceva capolino la notizia diche voleva seguire le orme di Arnold Schwarzenegger. Trascorse alcune settimane, però, arriva l’ufficialità riguardo allaper diventare. Così l’ex medaglia d’oro alle Olimpiadi ha accettato di mettersi in sfida con l’attualeGavin Newsom nelle prossime elezioni che si terranno in autunno.si proponeIn un comunicato stampa ufficialeha dichiarato di essere ilcandidato per la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Caitlyn Jenner si candida a governatore della California. Jenner è un campione olimpico, una star del piccolo scher… - GuidoMoltedo : Sognando #California. L’olimpionica, icona dei reality e attivista transgender si candida a governatrice. Con qualc… - VanityFairIt : Correrà per i Repubblicani - drag_on_air : Se pensate che con Platinette stiamo messi male, pensate che Caitlyn Jenner si è candidata in California, con i rep… -

Ultime Notizie dalla rete : Caitlyn Jenner

si è ufficialmente candidata alla carica di governatrice della California. L'ex olimpionica (oro olimpico nel decathlon nel '76), 71 anni, repubblicana, sfida l'attuale governatore ...Ex campione di decathlon e padre di due sorelle di Kim Kardashian, è una vecchia amica di Donald ...L'ex olimpionica, attivista e donna transgender più nota al mondo, ha annunciato di correre per la recall election in California. La sfida è con il governatore Gavin Newsom ...Caitlyn Jenner, ex atleta statunitense e personaggio televisivo diventato famoso per la sua partecipazione al reality Keeping Up with the Kardashians, si ...