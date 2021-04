Cagliari, Semplici: «Tiriamo fuori il meglio. Roma? Ma quale distratta!» (Di sabato 24 aprile 2021) Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma. Le sue dichiarazioni. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Cagliari NEWS 24 NAINGGOLAN – «L’assenza di Radja è sicuramente importante ma credo che chi lo sostituirà lo farà in maniera egregia. Sono sereno. Nelle ultime partite abbiamo sempre provato a fare la gara, l’atteggiamento sarà sempre quello. Sappiamo che affronteremo una grande squadra ma bisognerà andare in campo e vedere cosa riusciremo a dare nei 95 minuti, senza guardare il nome dell’avversario» Roma DISTRATTA – «Magari, ma non penso che sia così. Tengono ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 aprile 2021) Leonardo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro laLeonardo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la. Le sue dichiarazioni. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 NAINGGOLAN – «L’assenza di Radja è sicuramente importante ma credo che chi lo sostituirà lo farà in maniera egregia. Sono sereno. Nelle ultime partite abbiamo sempre provato a fare la gara, l’atteggiamento sarà sempre quello. Sappiamo che affronteremo una grande squadra ma bisognerà andare in campo e vedere cosa riusciremo a dare nei 95 minuti, senza guardare il nome dell’avversario»DISTRATTA – «Magari, ma non penso che sia così. Tengono ...

Advertising

PagineRomaniste : #Cagliari, #Semplici: 'Non facciamoci ingannare dalla difesa della Roma, sta a noi trovare le loro lacune.… - CentotrentunoC : #CagliariRoma ? ?? #Semplici vuole fare la partita con una formazione offensiva, nessuna certezza sul recupero di… - CentotrentunoC : #Cagliari ?? Segui con noi in DIRETTA la conferenza stampa di mister #Semplici prima della gara di #SerieA alla… - Dalla_SerieA : Nainggolan, niente Roma: è un Cagliari da inventare - - CentotrentunoC : #CagliariRoma ???? Non solo motivazioni, la partita della #Sardegna Arena sarà interessante dal punto di vista tatti… -