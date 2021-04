Cagliari-Roma 25 aprile ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 24 aprile 2021) Ilha dato uno scossone alla parte bassa della classifica, due vittorie consecutive per la squadra di Semplici e adesso la lotta salvezza coinvolge anche Benevento, Spezia, Genoa e Fiorentina oltre al Torino. Alla Sardegna Arena arriva in un pomeriggio potenzialmente decisivo per i rossoblu lache sta preparando la semifinale di andata InfoBetting: Scommesse Sportive e

- Proprio nel suo momento migliore , ilperde Radja Nainggolan che a causa del quinto cartellino giallo rimediato a Udine, dovrà saltare la gara dell'ex contro la "sua". Un problema non da poco per Leonardo Semplici che sta ...... per gli scaligeri si registra la sola vittoria diil 3 aprile. L'Inter invece ha ottenuto ... con l'Atalanta che non è riuscita ad approfittarne con il pareggio contro la. Probabili ...Domani lunch match tra Benevento e Udinese, alle 15 l'attesa gara dei viola al Franchi contro la Juve e Inter-Verona, alle 18 Cagliari-Roma mentre chiude la domenica Atalanta-Bologna alle 20.45.Gianluca Lengua, firma de Il Messaggero, ha parlato del futuro della panchina giallorossa a Radio Radio: “Dei quattro recuperati ne servono disperatamente due a Manchester, Smalling ...