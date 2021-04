Advertising

InvictosSomos : ? Min 05. Cagliari 0-1 Parma. ? Min 31. Cagliari 0-2 Parma. ? Min 39. Cagliari 1-2 Parma. ? Min 59. Cagliari 1-3 Pa… - sportli26181512 : Cagliari, Gaston Pereiro positivo al Covid: Lo hanno rivelato gli ultimi test diagnostici effettuati dal club rosso… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Gaston Pereiro positivo al Covid-19 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Gaston Pereiro positivo al Covid-19 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Gaston Pereiro positivo al Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Gaston

- Il, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito web, ha reso noto che "gli ultimi test diagnostici eseguiti hanno rivelato la positività al Covid - 19 diPereiro ". "secondo quanto ...Commenta per primo IlCalcio comunica che gli ultimi test diagnostici eseguiti hanno rivelato la positività al Covid - 19 diPereiro : secondo quanto previsto dalle normative in vigore il calciatore è stato ...Nuova tegola sul Cagliari alla vigilia della gara con la Roma: il trequartista uruguaiano Gaston Pereiro è risultato positivo al Covid. (ANSA) ...CAGLIARI. Nuova grana in casa Cagliari. Gaston Pereiro è risultato di nuovo positivo al coronavirus. Lo annuncia il club rossoblù, che fa sapere in una nota ufficiale che, secondo quanto previsto dall ...