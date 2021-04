Cagliari | Gaston Pereiro positivo al Covid | negativi gli altri tamponi

(Di sabato 24 aprile 2021) Brutte notizie per ildi Leonardo Semplici a poche ore dalla sfida di Serie A con la Roma.è infatti risultatoal-19 ed è stato subito isolato.glieffettuati sul gruppo squadra, che ha comunque iniziato l’isolamento fiduciario. C’è ovviamente preoccupazione all’interno del club sardo, impegnato in queste ultime giornate nella lotta per non retrocedere. Semplici dovrà fare a meno di, almeno per le prossime gare, nella speranza che non escano fuoricontagi. Di seguito il comunicato. “IlCalcio comunica che gli ultimi test diagnostici eseguiti hanno rivelato la positività al ...

InvictosSomos : ? Min 05. Cagliari 0-1 Parma. ? Min 31. Cagliari 0-2 Parma. ? Min 39. Cagliari 1-2 Parma. ? Min 59. Cagliari 1-3 Pa… - la_stordita : RT @INTER291103: Gastón Pereiro del Cagliari positivo al Coronavirus. Lo era già stato a novembre. - Cobretti_80 : RT @INTER291103: Gastón Pereiro del Cagliari positivo al Coronavirus. Lo era già stato a novembre. - UnioneSarda : #Cagliari: Gaston #Pereiro positivo al #COVID19, in isolamento - - INTER291103 : Gastón Pereiro del Cagliari positivo al Coronavirus. Lo era già stato a novembre. -

Non convocati Quagliarella (problema al flessore della coscia sinistra), Torregrossa e... Chance per Bonifazi? Contro ilsono mancate le geometrie di Rodrigo De Paul che, scontato il ...Condite da due suoi gol (controe Verona) ma soprattutto due assist decisivi per il doppio ... Il rigorista è Fabio, poi quando non c'è lui l'anno scorso erae io. Quest'anno se non c'è ...Il Cagliari cerca punti salvezza in casa con la Roma: tutto sulla partita della 33ª giornata, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.Tutti gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati negativi e hanno iniziato l’isolamento fiduciario ...