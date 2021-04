Buon compleanno Al Pacino, Emiliano Frangi, Emanuele Porrà… (Di domenica 25 aprile 2021) …Elena Livia Pennacchioni, Tarcisio Burgnich, Giorgio Mulè, Felipe Massa, Davide Montemurri, Domenico Cacopardo, Gianfranco Dettori, Bertrand Tavernier, Felice Laudadio, Elio Corno, Pancho Pardi, Chiara Ingrao, Lodovico Pace, Dominique Strauss-Kahn, Paolo Vella, Garbo, Andrea Vianello, Giovanni Franceschi, Marco d’Altrui, Ruben Sosa, Salvatore Capone, Massimo di Cataldo, Thomas Strunz, Andrea Coda… Oggi 25 aprile compiono gli anni: Emiliano Frangi, imprenditore, dirigente d’azienda; Emanuele Porrà, ricercatore; Elena Livia Pennacchioni, ambientalista, pubblicista; Renato Giudici, ex calciatore; Barbara Herrera (B. Mari), attrice; Pier Ludovico Pavoni, direttore della fotografia, regista, produttore; Davide Montemurri, attore; Francesco Anselmo, pianista, arrangiatore, direttore d’orchestra; Giovanni Fago, regista; Domenico Cacopardo, ... Leggi su romadailynews (Di domenica 25 aprile 2021) …Elena Livia Pennacchioni, Tarcisio Burgnich, Giorgio Mulè, Felipe Massa, Davide Montemurri, Domenico Cacopardo, Gianfranco Dettori, Bertrand Tavernier, Felice Laudadio, Elio Corno, Pancho Pardi, Chiara Ingrao, Lodovico Pace, Dominique Strauss-Kahn, Paolo Vella, Garbo, Andrea Vianello, Giovanni Franceschi, Marco d’Altrui, Ruben Sosa, Salvatore Capone, Massimo di Cataldo, Thomas Strunz, Andrea Coda… Oggi 25 aprile compiono gli anni:, imprenditore, dirigente d’azienda;Porrà, ricercatore; Elena Livia Pennacchioni, ambientalista, pubblicista; Renato Giudici, ex calciatore; Barbara Herrera (B. Mari), attrice; Pier Ludovico Pavoni, direttore della fotografia, regista, produttore; Davide Montemurri, attore; Francesco Anselmo, pianista, arrangiatore, direttore d’orchestra; Giovanni Fago, regista; Domenico Cacopardo, ...

Advertising

juventusfc : ?? Primo compleanno in maglia ????per Dejan Kulusevski! ?? ?? - matteorenzi : Buon compleanno #Vespa, simbolo italiano di simpatia e libertà - juventusfc : Buon compleanno, @cristianagire ?????? - bvdofrosex : @Blind_Blossom BUON COMPLEANNO BABE!!???????? - Laurarusso27 : RT @juventusfc: ?? Primo compleanno in maglia ????per Dejan Kulusevski! ?? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno Tantissimi auguri di buon compleanno Cristian Primavera Cristian Primavera: questo è un giorno speciale, compi 30 anni e ti auguriamo di trascorrere una giornata speciale almeno quanto te!! Tanti Auguri di Buon Compleanno! Da i tuoi vicini , Fam Nozzi, Fam Cirulli, Fam D'addario , Fam Stampone , Fam Manzone Enrico Nozzi

Buon compleanno nonna Eva ( CESENA - Quando negli ultimi giorni i suoi familiari le ricordavano che a breve avrebbe spento cento candeline lei sorrideva divertita. Il grande giorno è arrivato e anche nonna Eva ha raggiunto il ...

Buon compleanno Hubble, ecco le sue immagini più belle - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA Buon compleanno Al Pacino, Emiliano Frangi, Emanuele Porrà… Buon compleanno Al Pacino, Emiliano Frangi, Emanuele Porrà… …Elena Livia Pennacchioni, Tarcisio Burgnich, Giorgio Mulè, Felipe Massa, Davide Montemurri, ...

Buon compleanno Dejan! Sarà una domenica speciale per Dejan Kulusevski: la sfida contro la Fiorentina coincide infatti con il suo 21esimo compleanno. Kulusevski ...

Cristian Primavera: questo è un giorno speciale, compi 30 anni e ti auguriamo di trascorrere una giornata speciale almeno quanto te!! Tanti Auguri di! Da i tuoi vicini , Fam Nozzi, Fam Cirulli, Fam D'addario , Fam Stampone , Fam Manzone Enrico NozziCESENA - Quando negli ultimi giorni i suoi familiari le ricordavano che a breve avrebbe spento cento candeline lei sorrideva divertita. Il grande giorno è arrivato e anche nonna Eva ha raggiunto il ...Buon compleanno Al Pacino, Emiliano Frangi, Emanuele Porrà… …Elena Livia Pennacchioni, Tarcisio Burgnich, Giorgio Mulè, Felipe Massa, Davide Montemurri, ...Sarà una domenica speciale per Dejan Kulusevski: la sfida contro la Fiorentina coincide infatti con il suo 21esimo compleanno. Kulusevski ...