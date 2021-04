Bundesliga, il Bayer Leverkusen batte 3-1 l’Eintracht: André Silva non basta agli ospiti (Di sabato 24 aprile 2021) Il Bayer Leverkusen centra un’importantissima vittoria in chiave qualificazione alla prossima Europa League, battendo l’Eintracht Francoforte nel big match della 31^ giornata di Bundesliga. Le “Aspirine” trionfano 3-1 grazie alle reti nel secondo tempo di Leon Bailey, Lucas Alario e Demirbay. Con questi tre punti il Bayer sale a 50 punti e consolida il sesto posto, mentre la squadra di Francoforte incassa una brutta sconfitta ed è ora quarta a quota 56. LA PARTITA – Alla BayArena i padroni di casa giocano meglio ma nel primo tempo vengono fermati dalle parate di Kevin Trapp. L’ex portiere del Paris Saint-Germanin, però, tradisce i suoi al 70?: giudica male la traiettoria su un cross dalla destra e non copre lo specchio, venendo punito dal tocco sottomisura di Bailey. Il raddoppio ... Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) Ilcentra un’importantissima vittoria in chiave qualificazione alla prossima Europa League,ndoFrancoforte nel big match della 31^ giornata di. Le “Aspirine” trionfano 3-1 grazie alle reti nel secondo tempo di Leon Bailey, Lucas Alario e Demirbay. Con questi tre punti ilsale a 50 punti e consolida il sesto posto, mentre la squadra di Francoforte incassa una brutta sconfitta ed è ora quarta a quota 56. LA PARTITA – Alla BayArena i padroni di casa giocano meglio ma nel primo tempo vengono fermati dalle parate di Kevin Trapp. L’ex portiere del Paris Saint-Germanin, però, tradisce i suoi al 70?: giudica male la traiettoria su un cross dalla destra e non copre lo specchio, venendo punito dal tocco sottomisura di Bailey. Il raddoppio ...

