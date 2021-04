Bundesliga, Bayer Leverkusen-Eintracht: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 24 aprile 2021) L’Europa chiama, quale dei due club risponderà presente? Il match della 31a giornata della Bundesliga mette di fronte Aspirine ed Adler in un match fondamentale per le rispettive corse europee. I padroni di casa sono chiamati a vincere per rincorrere almeno l’Europa League, mentre gli ospiti vanno a caccia dei tre punti per consolidare la posizione Champions League cercando di sfruttare l’incrocio interessante di Wolfsburg-Borussia Dortmund. Ecco le ultime da Bayer Leverkusen-Eintracht con le probabili formazioni, il pronostico e la diretta tv del match. Incontro fondamentale per i futuri cammini europei delle due contendenti della BayArena. Il Bayer Leverkusen insegue l’Europa minore con risultati piuttosto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 aprile 2021) L’Europa chiama, quale dei due club risponderà presente? Il match della 31a giornata dellamette di fronte Aspirine ed Adler in un match fondamentale per le rispettive corse europee. I padroni di casa sono chiamati a vincere per rincorrere almeno l’Europa League, mentre gli ospiti vanno a caccia dei tre punti per consolidare la posizione Champions League cercando di sfruttare l’incrocio interessante di Wolfsburg-Borussia Dortmund. Ecco le ultime dacon le, ile latv del match. Incontro fondamentale per i futuri cammini europei delle due contendenti della BayArena. Ilinsegue l’Europa minore con risultati piuttosto ...

