Bundesliga 2020 2021 | il Bayern Monaco cade a Mainz | vittoria esterna per il Borussia Dortmund

Pomeriggio ricco di gol quello della 31esima giornata di Bundesliga 2020/2021, dove non sono mancate nemmeno le sorprese. Il Bayern Monaco incappa infatti in una sconfitta sul campo del Mainz: apre le marcature Burkardt al 3? con una girata dal limite dell'area, complice un errore di Neuer. Il raddoppio arriva al 37? con il colpo di testa di Quaison. In chiusura di match, al 94?, Lewandowski accorcia le distanze su appoggio sbagliato di Hack, ma non basta. Grazie a questo 2-1, il Mainz conquista tre punti importanti per tenere le distanze dalle zone calde della classifica. Il Borussia Dortmund trova invece la vittoria sul campo del Wolfsburg grazie alla doppietta del solito Haaland, arrivato a quota 25 gol in ...

