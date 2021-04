Bubba Wallace sbarca su Netflix | presto una serie TV

(Di sabato 24 aprile 2021) Dalle piste ovali della NASCAR agli schermi di, il passo è breve per. No, non appende il casco al chiodo per fare l’attore. Il pilota afroamericano, attualmente impegnato nella Cups con il 23XI Racing, sarà il protagonista di un documentario che la piattaforma manderà in onda prossimamente. LaTV s’incentra sulla sua stagione con la nuova formazione fondata da Michael Jordan e Denny Hamlin. Inoltre, darà uno sguardo alla vita privata del 27enne, contraddistinta dall’attivismo sociale. Erik Parker sarà il regista della, in fase di realizzazione. Della produzione se ne occuperanno la 300 Studios e la Broadwalk Picture, con la collaborazione del reparto media della NASCAR. Formula 1 Drive To Survive:annuncia la terza ...

Advertising

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Nascar, le gesta di #BubbaWallace finiscono su #Netflix @BubbaWallace @NASCAR @netflix - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Nascar, le gesta di #BubbaWallace finiscono su #Netflix @BubbaWallace @NASCAR @netflix - EstebBeltramino : Nascar, le gesta di Bubba Wallace finiscono su Netflix #motori #automobilismo - Gazzetta_it : #Nascar, le gesta di #BubbaWallace finiscono su #Netflix @BubbaWallace @NASCAR @netflix - ColeTrickle009 : @bobpockrass Bubba “Danica “ Wallace -

Ultime Notizie dalla rete : Bubba Wallace

La Gazzetta dello Sport

Le gesta dinel campionato Nascar verranno riprese in una serie di documentari prodotti da Netflix. Filmati che "porteranno gli spettatori dietro le quinte del campionato 2021 - scrive la nota ...Sono comunque stati parecchi i contatti, che non hanno fatto sconti a gente come Kevin Harvick, Alex Bowman, Aric Almirola e. Bristol su sterrato è stato promosso in pieno con grande ...ROMA - Lo Zurich Classic of New Orleans ad Avondale (Louisiana, Usa) continua a regalare spettacolo tra agganci in vetta, rimonte e "hole in one". Due le buche in uno realizzate nel secondo round del ...Le gesta di Bubba Wallace nel campionato Nascar verranno riprese in una serie di documentari prodotti da Netflix. Filmati che "porteranno gli spettatori dietro le quinte del campionato 2021 - scrive ...