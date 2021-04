Borussia Monchengladbach-Arminia Bielefeld (domenica 25 aprile, ore 18): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Rose ritrova il solo Sommer, Kramer verso un leggero turnover (Di sabato 24 aprile 2021) Ultimo incontro in programma di questa trentunesima giornata di Bundesliga che vede il Borussia Monchengladbach ricevere sul proprio terreno l’Arminia Bielefeld. Una sconfitta pesante in ottica sesto posto per la squadra di Rose contro l’Hoffenheim nell’ultimo turno. Peccato perchè i bianconeri erano passati in vantaggio e avevano chiuso il primo tempo sul 2 a 0 prima di InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 24 aprile 2021) Ultimo incontro in programma di questa trentunesima giornata di Bundesliga che vede ilricevere sul proprio terreno l’. Una sconfitta pesante in ottica sesto posto per la squadra dicontro l’Hoffenheim nell’ultimo turno. Peccato perchè i bianconeri erano passati in vantaggio e avevano chiuso il primo tempo sul 2 a 0 prima di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

ilveggente_it : ?? #BUNDESLIGA #BorussiaMonchengladbach Vs #ArminiaBielefeld è una gara della 31° giornata di Bundesliga. Scopri i… - sportli26181512 : Hoffenheim-Monchengladbach 3-2: L'Hoffenheim porta a casa tre punti nella sfida valevole per la trentesima giornata… - fil_otto : @marcofab73 @pietromichi @MarcoBellinazzo Però perdona hai menzionato partite solo tra big. Non ad esempio Midtjal… - infobetting : Hoffenheim-Borussia Monchengladbach (mercoledì 21 aprile, ore 20:30): formazioni ufficiali, - ilveggente_it : ?? #BUNDESLIGA Altra gara della 30° gara di Bundesliga è #Hoffenheim Vs #BorussiaMonchengladbach Scopri i nostri… -