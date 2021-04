Bonus facciate 2021, rimborsabile il 90% della spesa effettuata per i lavori (Di sabato 24 aprile 2021) La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato la detrazione per i lavori effettuati alle facciate degli edifici che ammonta al 90% della spesa complessiva. Nel dettaglio, l’agevolazione fiscale consiste in... Leggi su feedpress.me (Di sabato 24 aprile 2021) La Legge di Bilancioha prorogato la detrazione per ieffettuati alledegli edifici che ammonta al 90%complessiva. Nel dettaglio, l’agevolazione fiscale consiste in...

Advertising

cristin40483739 : @Marco_dreams Io sarei stata più favorevole ad un prolungamento del bonus facciate , estendendolo anche a chi è pro… - maumacosi : @Marco_dreams Vero anche che vengono decisi in assemblea di condominio lavori inutili (sostituzione invece che manu… - ITestini : @Red_Pill_80 @gianluca_prato @DavideAiello85 @Mov5Stelle Io ho lavorato tanto con bonus facciate. Non ha complicazi… - saggiadecisione : @Ferdi__Romano @dottorbarbieri Progetti folli di abbattimento di facciate in cortina e cappotti termici che vanno a… - infoiteconomia : Bonus facciate, cosa scrivere nel bonifico: le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate -