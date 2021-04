Bollettino Covid oggi, sabato 24 aprile: contagi, morti, guariti regione per regione (Di sabato 24 aprile 2021) Ecco il Bollettino sull’emergenza Coronavirus aggiornato a sabato 24 aprile per quel che concerne il territorio Nazionale. I dati aggiornati ad oggi regione per regione sono stati resi noti con la consueta pubblicazione del Bollettino a pochi giorni dalle riaperture previste in quasi tutte le regioni per lunedì 26 aprile. oggi si registrano13.817 nuovi contagi, 322 morti, 17.587 guariti, 174.255 tamponi molecolari, 2.894 (-85) ricoverati in terapia intensiva, 20.971 (-469) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -4.095 gli attualmente positivi in totale 461.448. IL Bollettino regione PER ... Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) Ecco ilsull’emergenza Coronavirus aggiornato a24per quel che concerne il territorio Nazionale. I dati aggiornati adpersono stati resi noti con la consueta pubblicazione dela pochi giorni dalle riaperture previste in quasi tutte le regioni per lunedì 26si registrano13.817 nuovi, 322, 17.587, 174.255 tamponi molecolari, 2.894 (-85) ricoverati in terapia intensiva, 20.971 (-469) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -4.095 gli attualmente positivi in totale 461.448. ILPER ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, a Roma i nuovi contagi sono a quota 600. Diretta - NewSicilia : +++ #CORONAVIRUS SICILIA +++ #Covid, i dati registrati nelle ultime 24 ore in #Sicilia #Newsicilia - fisco24_info : Covid Campania, oggi 2.012 contagi: bollettino 24 aprile: Nella regione, che da lunedì tornerà in zona gialla, si r… - Czinforma : - ilVizzarro : Coronavirus, 544 nuovi positivi in Calabria di cui 27 nel Vibonese. Il bollettino della Regione #calabrianotizie… -