Bollettino Coronavirus di Sabato 24 Aprile 2021, rapporto positivi/tamponi al 4,30% (Di sabato 24 aprile 2021) In data 24 Aprile l'incremento nazionale dei casi è +0,35% (ieri +0,37%) con 3.949.517 contagiati totali, 3.369.048 dimissioni/guarigioni (+17.587) e 119.021 deceduti (+322); 461.448 infezioni in corso (-4.095). Ricoverati con sintomi -469 (20.971); terapie intensive -85 (2.894) con 143 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 320.780 tamponi totali (ieri 315.700) di cui 174.255 molecolari (ieri 175.152) e 146.525 test rapidi (ieri 140.548) con 110.008 casi testati (ieri 98.920); 13.817 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 4,30% (ieri 4,67% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 12,55% (ieri 14,92% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.313; Campania 2.012; Lazio 1.266; Puglia 1.255; Sicilia 1.095; Emilia ...

