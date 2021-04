Bimba di 10 anni morta di Covid, un drammatico calvario: Genova, la più straziante delle storie (Di sabato 24 aprile 2021) Una storia drammatica, straziante, che la dice lunga sulle insidie della pandemia, di questo maledetto coronavirus. Infatti ieri sera, venerdì 23 aprile, all'Istituto Giannina Gaslini di Genova è morta una bambina di dieci anni, già affetta da gravissima polmonite dovuta al Covid, una polmonite autoinfiammatoria sistemica, caratterizzata da vasculite ed immunodeficienza (deficit di ADA2). La notizia del decesso è stata resa pubblica dell'ospedale con una nota. Dopo aver contratto il virus nell'ambiente familiare, era stata inizialmente trasferita a Pavia e poi trasferita alla Terapia Intensiva del Gaslini per l'aggravarsi delle condizioni cliniche. Un lungo calvario concluso nel più drammatico dei modi. Per proteggere il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Una storia drammatica,, che la dice lunga sulle insidie della pandemia, di questo maledetto coronavirus. Infatti ieri sera, venerdì 23 aprile, all'Istituto Gina Gaslini diuna bambina di dieci, già affetta da gravissima polmonite dovuta al, una polmonite autoinfiammatoria sistemica, caratterizzata da vasculite ed immunodeficienza (deficit di ADA2). La notizia del decesso è stata resa pubblica dell'ospedale con una nota. Dopo aver contratto il virus nell'ambiente familiare, era stata inizialmente trasferita a Pavia e poi trasferita alla Terapia Intensiva del Gaslini per l'aggravarsicondizioni cliniche. Un lungoconcluso nel piùdei modi. Per proteggere il ...

