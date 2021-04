Biden riconosce il genocidio armeno. Arslan: «Lo faccia anche Draghi. Negarlo è come negare la Shoah» (Di sabato 24 aprile 2021) «negare il genocidio armeno è come negare la Shoah» e Joe Biden, che invece oggi ne ha ufficializzato il riconoscimento da parte degli Stati Uniti, ha sganciato «una bomba». A dirlo è stata la scrittrice e saggista di origine armena Antonia Arslan, autrice tra l’altro del bestseller La masseria delle allodole. «Sarebbe bello – ha aggiunto – se anche Draghi facesse lo stesso». L’appello a Draghi: «Sarebbe bello facesse come Biden» Arslan ha ricordato che «il Parlamento italiano ha per due volte riconosciuto il genocidio armeno» con l’approvazione della mozione bipartisan alla Camera nell’aprile del 2019 dopo una ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 aprile 2021) «illa» e Joe, che invece oggi ne ha ufficializzato il riconoscimento da parte degli Stati Uniti, ha sganciato «una bomba». A dirlo è stata la scrittrice e saggista di origine armena Antonia, autrice tra l’altro del bestseller La masseria delle allodole. «Sarebbe bello – ha aggiunto – sefacesse lo stesso». L’appello a: «Sarebbe bello facesseha ricordato che «il Parlamento italiano ha per due volte riconosciuto il» con l’approvazione della mozione bipartisan alla Camera nell’aprile del 2019 dopo una ...

Advertising

repubblica : Biden riconosce il genocidio degli armeni: 'Gli orrori non si ripetano mai più'. Ankara: 'Grave errore' - SkyTG24 : Usa, Biden riconosce il genocidio degli armeni. Ira della Turchia: 'Non prendiamo lezioni' - MediasetTgcom24 : Usa, Joe Biden riconosce ufficialmente il genocidio armeno #joebiden - SecolodItalia1 : Biden riconosce il genocidio armeno. Arslan: «Lo faccia anche Draghi. Negarlo è come negare la Shoah»… - 76Celisa : RT @DomaniGiornale: Nell’anniversario del massacro da parte dell’Impero Ottomano nel 1915 #Biden usa per la prima volta il termine “#genoci… -